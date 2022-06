Geen warm water, een kleuter die veel te veel medicatie kreeg... Inspectie in internaat Huis aan Zee bevestigt pijnpunten: “Maar voor ons is het kalf verdronken”

De HaanNa kritische inspectieverslagen moeten buitengewoon internaat Huis aan Zee in De Haan en buitengewone basisschool De Vloedlijn in Oostende meerdere pijnpunten aanpakken. De doorlichting van onder meer de Onderwijsinspectie kwam er nadat personeelsleden in Het Laatste Nieuws de situatie in het internaat hadden aangekaart. “We hebben vertrouwen in de nieuwe directeur. Maar voor ons is het kalf wel al verdronken”, zegt de mama van de kleuter die door een teveel aan medicatie in het ziekenhuis lag.