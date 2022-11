Frontale botsing tussen auto en vrachtwagen: 56-jarige vrouw overlijdt aan haar verwondingen

De Haan/OostendeLangs de Brugse Baan in De Haan is dinsdagmorgen een zwaar ongeval gebeurd. Een auto kwam er frontaal met een vrachtwagen in botsing. De bestuurster van 56 raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Daar overleed ze even later aan haar verwondingen.