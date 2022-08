Figuranten maken zich op voor hét feest van de Belle Epoque, Trammelant. “We willen dit niet meer missen”

De Haan keert zaterdag meer 100 jaar terug in de tijd. Heel wat figuranten flaneren dan door het authentieke Belle Epoque kader dat nog altijd prachtig bewaard is gebleven in de kustgemeente. Er zullen auto’s en oude fietsen door de straten rijden, taferelen worden nagebootst en er wordt gedanst, net als toen. Het is een uniek evenement waar duizenden bezoekers elk jaar, met uitzondering van de voorbije twee jaar, van genieten. Een van de figuranten die morgen voor de unieke sfeer zorgen is Marc Bracke uit Kruisem. Hij was de voorbije dagen al aanwezig op de brocantemarkt in De Haan met heel wat spullen en kledij uit die tijd. Hij fietst elk jaar mee met een hoge bi. “Ik vind de Belle Epoqueperiode echt prachtig. Ik ben lid van een hoedengilde en ook mijn snor is aangepast aan de tijd. Trammelant is het grootste Belle Epoquefeest in Vlaanderen en we willen het dan ook zeker niet missen. Ik heb ook een band met De Haan. Ik verbleef als kind in het Zeepreventorium voor mijn gezondheid.”

Volledig scherm Frank Sallemeyn © Benny Proot

Ook Frank Sallemeyn zal zaterdag te zien zijn. Hij zal door de straten wandelen en hij danst mee in de Spiegeltent met een vaste groep. “Ik kom al zo'n 15 jaar. Ik ben nu 66 jaar. Als je jong bent, ben je daar niet mee bezig bezig, maar met het ouder worden was ik steeds meer gecharmeerd door de uitstraling van de Belle Epoque. We komen hier dansen in de stijl van de jaren 30 zoals de Lindyhop.”

De figuranten hopen dat zoveel mogelijk bezoekers ook in de sfeer van de Belle Epoque komen. “Het zorgt voor een bijzondere sfeer als iedereen meedoet. Ik merk wel dat mensen hier al iets kopen om dan zaterdag aan te kunnen doen. Veel mensen zijn piekfijn uitgedost en dat is leuk om te zien en dat in het prachtige kader van de Concessie in De Haan vol met mooie Belle Epoquevilla’s", zeggen de heren nog.

Dansavonden

Er is dit jaar opnieuw heel wat te beleven tijdens Trammelant. “De dansavonden tijdens Les Grands Bals in de spiegeltent in La Potinière, brengen je zo terug naar de jaren 20 van de vorige eeuw. En naast het historische aspect van het belle-époquefeest, is er ook hedendaags amusement voorzien. Zo verwelkomen we dit jaar Koen Crucke die samen met Discobar Joossens een dj-set zal verzorgen”, vult de schepen van toerisme, Marleen De Soete (Samen Vooruit!), aan.

Volledig scherm Ook Koen Crucke, die al een tijdje in De Haan woont, treedt op in De Haan © rv

App om je familie te vinden

De Haan zet voor Trammelant een samenwerking op met de webapp festivalradar.be. Festivalradar is een mobiele website met een plattegrond van het evenement, waarop je aanduidt waar je bent, en dit doorstuurt naar je vrienden of familieleden. De festivals Werchter en Ostend Beach gingen Trammelant al voor. “Met de app kan je elkaar makkelijk terugvinden tussen de tienduizenden bezoekers van Trammelant”, vertelt schepen Christine Beirens, bevoegd voor o.a. ICT.

Er valt zaterdag 6 augustus de ganse dag heel wat te beleven in het centrum van De Haan. Om 15 uur is er een stoet die doorheen de concessie trekt met figuranten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.