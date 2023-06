Fietsende vader en zoon krijgen 6 maanden cel met uitstel voor zware verkeersagressie

“Drie maanden lang kon ik enkel met een rietje eten”: Aaron (24) getuigt over laffe aanval die zijn leven veranderde

“Ik ben bang om op drukke plaatsen te komen en mijn hobby’s heb ik moeten opzeggen.” Sinds 23 februari 2019 is het leven van Aaron Vandenbussche (24) uit Oostduinkerke niet meer wat het ooit was. Bij een geval van zinloos geweld op café liep hij een dubbele kaakbeenbreuk op, met twee operaties en een zware revalidatie tot gevolg. Dinsdagmorgen stond Aaron oog in oog met zijn vermoedelijke belager. Hij vertelt wat er precies gebeurde.