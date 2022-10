Eindelijk oplossing voor verkrotte panden in Leopoldlaan

De concessie van De Haan staat bekend voor de vele prachtige erfgoedpanden. De twee panden in Leopoldlaan 6 en 8 waren dan ook een doorn in het oog van zowel het gemeentebestuur, inwoners als bezoekers met een hart voor erfgoed. De panden staan immers al 12 jaar leeg en werden verkrot. De panden zijn echter onderdeel van het beschermde dorpsgezicht van de Concessie en daarom bijzonder waardevol. Ze werden in het interbellum gebouwd door architect Maurice Haeghebaert, in de typische cottagestijl, en zijn elkaars spiegelbeeld. Toen ze het laatst in gebruik waren, luisterden ze naar de namen Miami en Malino. Ze werden aangekocht door een Nederlandse investeerder, ook wel de “krottenkoning” genoemd, die op tal van plaatsen in Nederland en Vlaanderen panden opkocht en ze vervolgens liet verkommeren. De gemeente probeerde de afgelopen jaren meermaals om de situatie op te lossen, maar dat was geen gemakkelijke oefening.

Nieuwe eigenaar

Uiteindelijk tekende de Nederlandse eigenaar voor de zomer een compromis met een potentiële Vlaamse koper. De panden zijn nu in handen van ontwikkelaar Brookville. Bedoeling is om het terrein zo snel mogelijk op te ruimen en te omheinen. “We hadden ons oog al langer op de panden laten vallen, maar het duurde even tot we een overeenkomst konden sluiten met de eigenaar. Hij werd uiteindelijk veroordeeld en we konden een minnelijke schikking treffen om het pand over te kopen. We willen al in het voorjaar een bouwaanvraag indienen bij de gemeente. We willen de panden in hun volle glorie herstellen en er residentiële appartementen in onder brengen volgens de geldende regels. Op het gelijkvloers komt er een handelspand. We hebben alvast architect Axel Verbeke onder de arm genomen om het proces te begeleiden. We hebben al heel wat ervaring met erfgoedpanden. Zo zijn we ook bezig met Villa Rembrandt in de Van Iseghemlaan in Oostende waar restaurant De Kombuis gevestigd was", licht Greet Dewaele toe.