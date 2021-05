Eindelijk mogen ze open... en dan raakt chef-kok van Kok sur Mer besmet met corona: “Meteen 70 klanten mogen afbellen”

De chef en zijn vriendin zijn dinsdag positief getest op het coronavirus. “Toen we op een bepaald moment hoofdpijn kregen, dachten we eerst dat het van de wijn van de avond voordien was. Toen de hoofdpijn bleef duren, hebben we ons toch maar getest op corona. De resultaten van de sneltest waren eerst negatief, maar uiteindelijk bleken we toch besmet te zijn. We moesten dus alle klanten die besteld hadden voor takeaway, meer dan 100 maaltijden, en onze eerste klanten op het terras opnieuw annuleren. De zaak was volledig volzet met 70 couverts op zaterdag en zondag. Door Moederdag hadden we heel wat bestellingen, maar dat gaat dus niet door. Gelukkig konden alle producten aan andere horecazaken geleverd worden, waardoor we geen bijkomende kosten hebben. We lopen natuurlijk wel heel wat inkomsten mis. Ik had er zo naar uitgekeken om weer ter plaatse voor mensen te kunnen koken", zucht de chef-kok die in Jabbeke woont.