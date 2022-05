Eigenaars kunnen ook komende 24 jaar rekenen op Vlaamse subsidies om panden in de Concessie in oorspronkelijke staat te herstellen

“Wie een beschermd monument in bezit heeft mag niet doen met zijn pand wat hij wil. De buitenkant en soms ook de binnenkant moeten bewaard blijven zoals het is maar in de plaats kan je wel subsidies aanvragen om de werken uit te voeren. Die mensen hebben de lasten maar dus ook de lusten. Hier in De Haan werd de Concessie beschermd als Dorpsgezicht waardoor de eigenaars wel de lasten hebben, ze mogen aan de buitenkant immers niet zomaar doen wat ze willen, maar ze hebben niet de lusten omdat ze niet op een subsidie konden rekenen”, legt burgemeester Wilfried Vandaele uit.

Erfgoed bewaren

Driftweg

De Concessie in De Haan is nu het grootste beschermd dorpsgezicht met een dergelijk beheersplan in Vlaanderen. Dat plan loopt nu tot 2046. Een standaardpremie bedraagt 40 procent van de geraamde kostprijs van de werken met een maximum van 250.000 euro of 500.000 euro als de werken over 5 jaar gespreid worden. Ook voor het beschermd dorpsgezicht Huizenrij Stationsstraat 1 - Driftweg 1 tot 12 werd nu bovendien ook een beheersplan opgemaakt waardoor ook deze eigenaars een premie kunnen aanvragen.

Vlaams minister Matthias Diependaele zakte naar De Haan af om de beheersplannen te ondertekenen. “Wat belangrijk is, is dat die centen goed besteed werden. Wat jullie hier hebben is uniek. Je vindt dit nergens anders aan de kust. Als je ons ruimtelijk beleid met de rest van Europa vergelijkt hebben we in het verleden niet altijd ons best gedaan. Je ziet ook aan de rest van de kust dat dit vaak verloederd werd. Hier in De Haan werd de eerste actiegroep in de jaren 70 opgericht en werd de Concessie heel goed bewaard. Mensen voelen zich verbonden met dat erfgoed waardoor er ook een emotionele betrokkenheid is. Mensen verwachten dat we zorg dragen voor ons erfgoed en via dat beheersplan kunnen we dat hier in De Haan ook doen”, zei de minister tijdens zijn bezoek.