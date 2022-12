Een statige kustvilla in het pittoreske De Haan kost je al snel 1 miljoen euro. “Als de prijs goed zit, verkopen de villa’s in de Concessie vlot”

Oudenburg/Leffinge Seagulls nemen afscheid met laatste optreden in De Zwerver: “We eindigen op een hoogtepunt”

Aankomend weekend, op 3 december, kun je voor de laatste keer de drie broers van Seagulls aan het werk zien. In De Zwerver in Leffinge — waar het allemaal begon — treedt het muzikaal trio op met de Oostendse band BRLRS om daarna te stoppen als band. “Van onze avonturen in Australië tot onze passage op de Gentse Feesten, we hebben hele leuke ervaringen achter de rug”, vertelt Sil Meeus, de oudste broer, zanger en gitarist.

30 november