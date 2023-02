Eén dode en drie gewonden bij frontale crash in De Haan: “Precieze omstandigheden worden onderzocht”

HUIZEN­JACHT. Een betaalbaar apparte­ment aan de kust... Al aan Bredene gedacht? “Flats boven een half miljoen euro zijn eerder uitzonder­lijk”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de woningen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op ronde in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week speuren we naar een appartement in Bredene, de jongste gemeente aan de kust én erg in trek bij gezinnen met kinderen. “Wie het in buurstad Oostende te druk en te duur vindt, komt in Bredene wél aan zijn trekken.”