‘Duivelskoppel’ haalt bakzeil voor Cassatie: veroordeling blijft behouden

De Haan BINNENKIJ­KER. Spycker­goed, een prachtig gerenoveer­de hoeve en vakantiewo­ning aan de kust: “De namen van de knechten zijn nog in de balken te zien”

Toen Axel Eggert en Sabine Lambein Hoeve Spyckergoed in Klemskerke bij De Haan kochten, gaven ze het gebouw uit de 14de eeuw een stevige make-over, mét veel respect voor het authentieke karakter. Het resultaat is een schitterend gerenoveerd woongedeelte en vakantiehuis, dat nu ook de Erfgoedpluim van de gemeente wint. Axel en Sabine leiden ons met veel plezier rond. “De eeuwenoude bakstenen vloer die we in de woonkamer ontdekten, wilden we per se behouden. Dat is gelukt, maar we moesten creatief zijn.”

19 december