'Duivelskoppel' boekt eerste succesje op weg naar een derde proces: Grondwettelijk Hof moet zaak onderzoeken, maar dat kan al snel een jaar duren

Het arrest van het assisenhof in Brugge kwam dit voorjaar hard aan bij het ‘Duivelskoppel’. Jean-Claude Lacote (55) en Hilde Van Acker (55) werden op 17 maart veroordeeld tot respectievelijk 30 en 24 jaar opsluiting voor de moord op Marcus Mitchell (44). De Britse zakenman werd op 23 juni 1996 met twee kogels afgemaakt in het Staatsbos in De Haan. Het was al de tweede keer dat Lacote en Van Acker veroordeeld werden voor de moord. In 2011 waren ze immers al eens bij verstek berecht.

Weigering getuigen

De advocaten van Lacote en Van Acker maakten na het veelbesproken proces al duidelijk dat de zware celstraffen hen bijzonder hoog zaten. Het was dan ook geen verrassing dat hun advocaten Filip De Reuse en Kris Vincke cassatieberoep aantekenden tegen het arrest. Eén van de elementen die ze aankaartten was het feit dat voorzitter Bart Meganck op de inleidende zitting voor het assisenproces zonder enige motivering geweigerd had om bepaalde getuigen van hun lijst op te roepen. “De wet zegt dat tegen zo’n beslissing geen verweer mogelijk is”, verduidelijkt meester Vincke. “Volgens ons klopt de wetgeving op dat vlak niet. Het is een punt dat we graag wilden voorleggen aan het Grondwettelijk Hof.”

Langer dan een jaar

Het Hof van Cassatie besliste dinsdag om de vraag van de verdediging effectief te laten onderzoeken door het Grondwettelijk Hof. Het ‘Duivelskoppel’ boekt zo een eerste succesje in hun strijd om een nieuw proces. Het Grondwettelijk Hof moet de weigering van de getuigen nu toetsen aan de wetgeving. Zo’n procedure neemt al snel langer dan een jaar in beslag. Eenmaal er een beslissing gevallen is, moet het Hof van Cassatie zich opnieuw over de zaak buigen. Een eventueel nieuw assisenproces is dus nog niet voor meteen. De straf voor Lacote en Van Acker blijft al die tijd ook gewoon overeind. “Laat ons zeggen dat de deur nu voor ons weer op een kiertje staat”, blijft de advocaat van Van Acker positief.

