Duitser Peter wil nog mensen bedanken nadat wagen uitbrandde bij duinbrand deze week: “De spontane hulpvaardigheid was indrukwekkend”

De HaanZijn wagen brandde dinsdagmiddag uit bij de hevige duinbrand in De Haan. En ondertussen is de Duitser Peter Sablowski weer thuis in Duisburg. Maar van daaruit heeft hij nog een boodschap. Eentje met bedankingen. “Voor de brandweer en politie. En in het bijzonder naar de mensen die ons terug naar ons vakantiehuis hebben gebracht”, zegt hij.

“Ik zou heel graag de brandweer en politie bedanken. En in het bijzonder Fred. Die had onze naam op de nieuwssite gelezen en stuurde me spontaan een berichtje via Messenger. Hij heeft ons terug naar ons vakantieverblijf gevoerd. Echt heel erg straf. En aan Matthias en Dominique, twee mensen uit De Haan zelf. Zij hebben eten en drinken voor ons geregeld. Maar net zo goed aan de onbekende mensen die ons in de hitte drank hebben gebracht. Die spontane hulpvaardigheid is indrukwekkend.”

Einde vakantie

Peter Sablowski is na een bewogen week terug thuis in Duisburg, in Duitsland. Zijn wagen brandde dinsdag uit toen de duinen in De Haan vuur vatten. Het betekende meteen het einde van de vakantie voor het gezin. Maar van thuis uit willen ze hun helpende handen toch nog even bedanken. “Ik heb er geen idee van hoe ik die mensen kan bereiken. Maar ik hoop dat ze dit zullen lezen en zullen weten dat we hen heel dankbaar zijn”, zegt hij.

Peter kwam vorige week met zijn gezin vanuit Duitsland naar ons land om er zijn vakantie door te brengen. Ze verbleven in Erpe-Mere, maar de extreme hitte bracht hen dinsdag een dagje naar zee. Ze parkeerden hun wagen langs de Koninklijke Baan in De Haan en zochten het strand op.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Brand De Haan: De wagen van Peter Sadlowski, zijn vrouw en dochter brandde uit © Tim Lescrauwaet

Maar daar waren ze nog geen uur toen een hevige rookpluim over het strand waaide. De duinen tussen beide wegen hadden vuur gevat en stonden in lichterlaaie. Ook vijf geparkeerde wagens vlogen in brand. De Mercedes van het Duitse gezin stond iets verder in de rij, maar werd wellicht door de brandende vegetatie aangestoken. Hij liep ook heel erg veel schade op en was perte totale.

Peter en zijn gezin konden niet anders dan op zo’n honderd meter afstand blijven staan en hopen dat hun wagen niet al te zwaar beschadigd raakte. Maar toen ze mochten kijken, bleek dat wel het geval te zijn. Het betekende dus het einde van hun vakantie. “Het is natuurlijk maar materiaal. Al blijft het wel spijtig. Het spel van de verzekering kan nu beginnen”, klinkt het.

Volledig scherm Brand De Haan: De wagen van Peter Sadlowski, zijn vrouw en dochter brandde uit © Tim Lescrauwaet

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.