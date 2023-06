Duitse therapeute Bea gooit het roer om en opent restaurant AXO-LOTL: “Koken is mijn passie, maar ik hou ook van het persoonlijk contact”



In een vorig leven had Bea Schneider (56) - die oorspronkelijk uit Duitsland komt - een bloeiende praktijk in bewegingstherapie in Düsseldorf. Ze werkte elke dag, tot ze tijdens een vakantie bij vrienden uit Gent op een pand op de vrijdagsmarkt botste en besloot om in België te gaan wonen. Nu opent ze in De Haan haar restaurant eigen AXO-LOTL. “Als ik vroeger stress had na een drukke werkdag dan begon ik te koken”, aldus de dame met een wel erg indrukwekkende levensloop.