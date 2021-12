Directie stuurt opvallende boodschap naar medewerkers na klachten over Huis aan Zee: “I won’t let you break me down”

Wie verwacht had dat de directie van Huis aan Zee na de noodkreet van enkele van hun medewerkers aan zelfreflectie zou doen is er aan voor de moeite. De directeur van de instelling en de bijhorende scholen had gisteren maar één boodschap voor haar personeel. “Zoals jullie wellicht gelezen hebben is er een zeer negatief artikel verschenen in Het Laatste Nieuws over ons IPO. Momenteel kan hierover niet veel meer communiceren met jullie behalve deze boodschap aan een aantal individuen in het IPO “I won’t let you break me down.” Van een poging tot verzoening is dus weinig sprake vanuit de directie. Aan de reactie van voormalige medewerkers die we konden noteren is dat ook niet nieuw. “Ik was tot kort geleden nog werknemer in de dagschool, maar ik kan bevestigen dat er een probleem is, maar de mensen worden bedreigd en bang gemaakt. Ze moeten zwijgen of raken hun werk kwijt. Ik ben zo gelukkig dat ik ander werk heb want dat hele zootje is een zinkend rottend schip. Ik heb medelijden met alle goede opvoeders en verzorgers.” De persoon in kwestie vindt het jammer dat de noodkreet herleid wordt tot een kwestie van misnoegd personeel. “Het is allemaal jammer genoeg de harde waarheid, maar er gebeurt al jaren niets aan de tirannie van directies. Onmenselijk soms. Mensen zijn bang.”