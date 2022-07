Deze week al 6 zeehondenpuppy's aangespoeld op onze stranden: “Bezorgd dat loslopende honden hen zullen bijten”

Opmerkelijke vaststelling deze week: in De Haan, Koksijde, Wenduine, Mariakerke, Raversijde en Nieuwpoort spoelde een zeehondenpuppy aan op het strand. De diertjes zijn tussen de 3 en 6 weken en als ze aan land komen, is dat om te rusten. “We merken dat ze enorm gestresseerd zijn. Als je hen dwingt om meteen weer in het water te gaan, is er een kans dat ze verdrinken, omdat ze op dat moment uitgeput zijn”, licht Inge toe.

Ze stelt ook vast dat de diertjes dit keer veel verder op het strand liggen dan gewoonlijk en dat houdt natuurlijk risico’s in. “We zagen al puppy’s op het zachte zand terwijl ze in het verleden aanspoelden aan de waterlijn. We zijn vooral bezorgd dat de zeehondjes zouden aangevallen worden door loslopende honden. Daarom maken we een grote perimeter en blijven we erbij om de puppy te beschermen. Het kan soms 2 à 3 dagen duren vooraleer de diertjes opnieuw energie genoeg hebben om in zee te gaan.”