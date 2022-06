De Kiekeboes vieren 45ste verjaardag in De Haan met zomerexpo. “Met zicht op zee sleutel ik hier in alle rust aan mijn verhalen”

De HaanDe Kiekeboes, bedacht door striptekenaar Merho (73), bestaan al 45 jaar. Om dat jubileum te vieren kun je deze zomer in De Haan terecht voor een zomerexpo en de ontdekkingsroute ‘in het spoor van de Kiekeboes’. Merho heeft al 15 jaar een tweede verblijf in Wenduine en haalt hier zijn inspiratie met zicht op zee.

Al 45 jaar lang bedenkt Merho spannende en grappige avonturen voor de Kiekeboes. Op de tentoonstelling ‘Lang zullen ze leven – 45 jaar De Kiekeboes’ passeren de vele personages van de bekende strip de revue. Je ontdekt er het huis van de Kiekeboes, leest de laatste nieuwtjes op de redactie van Toproddel, maakt het bureau van inspecteur Sapperdeboere proper, wandelt in de tuin van nonkel Vital of deelt een strandcabine met Fanny. De locatie voor de expo is niet toevallig gekozen. Striptekenaar Merho vond immers 15 jaar geleden zijn ideale schrijfplek in Wenduine. Hij was erbij voor de opening van de expo en zag dat het goed was. “Ik ben er heel tevreden mee omdat het perfect is wat het moet zijn. Een zomerexpo moet luchtig en vrolijk zijn voor de vakantiegangers die hier binnenlopen. Toch krijg je op een ludieke manier veel informatie over de strip. Voor de fans is dit een feest van herkenning en de mensen die er niet mee vertrouwd zijn kunnen hier het universum van de Kiekeboes leren kennen”, vertelt Merho.

Volledig scherm Er werd taart aangesneden voor de verjaardag van De Kiekeboes © LBB

De tekenaar zag op de expo veel dingen die hij zelf al vergeten was. “Vooral van de merchandising was ik al veel vergeten. Als dat uitkomt passeert dat wel bij mij, maar dat wordt opgeborgen. Het is wel prettig om het terug te zien. Het is ook voor mij verschieten hoeveel er de voorbije 45 jaar gemaakt werd.”

Wenduine

Merho komt naar Wenduine om te schrijven. “Met zicht op zee sleutel ik hier in alle rust aan mijn verhalen. En in de winter is het verlaten strand mijn uitwaaiplek. Daar spoken de ideeën vanzelf door mijn hoofd. Het maakt je geest los van de dagelijkse besognes.” In 2012 kwam ‘Alle Eendjes’ uit, het 132ste stripalbum van de Kiekeboes, dat zich afspeelt in De Haan. “De concessie, die Bell Epoquegebouwen en de geest van Einstein die hier nog in kleinigheden aanwezig is, was handig om te gebruiken. Veel mensen herkenden ook de locaties van toen ze hier op vakantie waren.”

Volledig scherm Op de expo kan je ontdekken hoe het allemaal begon © LBB

Er zijn ondertussen al 161 stripalbums van De Kiekeboes. Daar staat zelfs de tekenaar soms van versteld. “Ik had altijd wel gehoopt dat we er zoveel zouden mogen maken. Je begint met de strip in een jeugdige overmoed en je denkt, dat zal wel lukken. Je moet met zo’n ingesteldheid aan iets beginnen, maar het is ook voor mij soms leuk om te beseffen dat het gelukt is.” Hij maakt nu nog twee stripverhalen per jaar. “Vroeger waren het er 4, maar ik vind dat het op mijn leeftijd wel iets minder mag. Ik hou me nog veel bezig met het scenariowerk en ik maak nog de ruwe storyboards van de pagina’s, maar dat wordt dan door medewerkers uitgewerkt.”

Ontdekkingsroute

Naast de expo is er ook de ontdekkingsroute ‘In het spoor van de Kiekeboes’ ontwikkeld. Op deze route herbeleef je de spannende fragmenten uit het 132ste stripalbum van de Kiekeboes ‘Alle Eendjes’.“Tijdens de wandeling vergezellen de stemmen van niemand minder dan de striptekenaar Merho zelf, maar ook weerman David Dehenauw, zanger Koen Crucke en zangeres Ingeborg je met leuke weetjes en anekdotes over onze gemeente”, zegt schepen Marleen De Soete.

De expo ‘Lang zullen ze leven – 45 jaar De Kiekeboes’ loopt van 1 juli tot 28 augustus in het Wielingencentrum in Wenduine. De ontdekkingsroute is verkrijgbaar in de toeristische infokantoren. Ook het stripalbum ‘Alle Eendjes’ is daar verkrijgbaar (€ 6,95).

