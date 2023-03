De Haan zamelt tijdens Chistmas Fun Run 2.000 euro in voor Kinderkankerfonds

Tijdens de kerstperiode vond in De Haan opnieuw de Christmas Fun Run plaats. Bijna 1000 kerstmannen en -vrouwen liepen mee op het unieke en sfeervolle parcours doorheen het parkdomein La Potinière en de volledige Concessiewijk. “De Christmas Fun Run steunt traditioneel ook een goed doel en we kozen dit jaar voor vzw Kinderkankerfonds. We schenken dan ook met veel plezier het ingezamelde bedrag van 2.000 euro aan deze organisatie”, zegt Schepen voor sport, Hilde Dhont.

Het geëngageerde team van het Kinderkankerfonds zet zich elke dag in voor kinderen met kanker en hun gezinnen. Ze bieden hen de nodige extra ondersteuning om de behandelingen te kunnen volhouden. Daarnaast helpt de vzw ook ziekenhuisafdelingen met materiaal en extra medewerkers. In de toekomst hoopt het Kinderkankerfonds nog meer te kunnen investeren in wetenschappelijk onderzoek, want nog lang niet alle kinderen genezen van kanker en nog lang niet alle kinderen genezen op een aanvaardbare manier. “We zijn de gemeente De Haan zeer dankbaar voor deze steun. Onze werking is immers volledig afhankelijk van giften en benefietacties”, zegt Catharina Waelput, coördinator van vzw Kinderkankerfonds. “Tijdens de coronaperiode werden heel wat minder acties georganiseerd en we zijn dan ook heel blij dat de initiatieven ten voordele van goede doelen, zoals deze Christmas Fun Run, nu terug op gang komen.”