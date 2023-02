De Haan vervangt paden op begraafplaats door gras in kader van ontharding

We ondervinden allemaal hoe de klimaatverandering ons leven en onze omgeving beïnvloedt. Daarom nam ook de gemeente De Haan al heel wat initiatieven tegen klimaatverandering en de gevolgen ervan. Zo worden onder meer extra bomen en hagen aangeplant. “Ook ontharding van de bodem is een aandachtspunt. Want om wateroverlast bij intense regenbuien te voorkomen is het belangrijk dat het water in de bodem kan dringen. Daarom wil ook de gemeente De Haan verharding van de bodem zoveel mogelijk vermijden en waar mogelijk de reeds bestaande verharding omvormen naar onverharde grond. Dit gebeurde nu op de begraafplaats van De Haan: daar werden de paden tussen de graven vervangen door gras. In het totaal werd zo meer dan 800m² bodem ‘onthard’. De hogere overheid vraagt dat wij tegen 2030 1m² per inwoner ontharden. Voor onze gemeente is dat dus 1,3 ha”, zegt Burgemeester Wilfried Vandaele: