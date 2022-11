De Haan sluit crisisopvang voor Oekraïnse gezinnen

Eigenlijk was ’t Bosje een overgangsoplossing, want het was de bedoeling dat de Oekraïense gezinnen op de huurmarkt zelf huisvesting zouden zoeken. Dat is allemaal goed verlopen. Sommige gezinnen verhuisden naar andere gemeenten, 72 mensen verblijven nog op het grondgebied van De Haan, meestal in een huis of appartement dat ze huren. “Heel wat vrijwilligers spanden zich de voorbije maanden in om te helpen met de opvang en de begeleiding van de vluchtelingen. Zij verrichtten schitterend werk”, blikt de burgemeester terug.