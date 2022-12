De Haan past reglement voor begraafplaatsen aan om meer plaats te creëren

Erfgoedplan

“We gaan ook verder”, zegt burgemeester Vandaele. “Voor het kerkhof van Vlissegem, dat in het beschermd dorpsgezicht is opgenomen, maken we een erfgoedplan. We brengen alles in kaart en er wordt ook informatie aangeplakt op het kerkhof. Mensen krijgen de kans om een al vervallen concessie toch te verlengen. Op dat ogenblik kunnen urnen van bloed- of aanverwanten worden bijgezet. De concessies die niet verlengd worden, beschouwen wij als definitief vervallen. Die graven kunnen op termijn worden weggenomen en zo ontstaat er ruimte voor mensen die alsnog in Vlissegem begraven willen worden. Dat is wel een werk van lange adem. Zeg maar enkele jaren. Als het voor Vlissegem lukt, doen we het later ook voor Klemskerke.”