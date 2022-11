De Haan opent pop-up buurthuis in wijk Lindenhof

Eerder dit jaar keurde de Vlaamse Overheid een subsidiedossier goed om een ‘Zorgzame Buurt’ uit te bouwen in de wijk ‘Lindenhof’ in De Haan. Het project kreeg de naam ’t Hope Sterker en wil de komende twee jaar samen met de buurtbewoners nadenken over hoe we de levenskwaliteit en het zorgzaam samenleven in deze buurt kunnen verbeteren. Het project zet in op buurtparticipatie, buurtsamenhang en het toegankelijker maken van het (zorg)aanbod. “De bedoeling is om samen met een groep geëngageerde buren te bekijken welke acties en activiteiten ervoor kunnen zorgen dat buren elkaar vaker ontmoeten en elkaar beter kunnen leren kennen. Gelijktijdig bekijkt de projectgroep ook hoe bestaande hulp- en dienstverlening zoals thuiszorgdiensten toegankelijker kunnen worden voor de buurtbewoners”, zegt schepen voor sociale zaken en welzijn, Marleen Vercruyce.