De Haan maakt eigen escaperoom rond Einstein 90 jaar nadat de beroemde wetenschapper in de badstad verbleef

Conscien­cestraat onderbro­ken voor het verkeer

Op dinsdag 27 en woensdag 28 juni voert een firma hoogtewerken uit in de Consciencestraat. Daardoor is de Consciencestraat tussen de P. Benoîtstraat en de Haelenstraat op beide dagen afgesloten van 7.30 uur tot 20 uur. Verkeer volgt een omleiding via de Grote Markt en de Haelenstraat.