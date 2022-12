De Haan investeert volgend jaar fors in informatica

Bredene Walen riskeren 20 maanden cel voor inbraken in vakantie­huis­jes: "Er was geen plaats in de nachtop­vang, dus kwamen ze naar de kust”

Twee Waalse twintigers riskeren 20 maanden cel voor twee inbraken en twee pogingen in vakantiehuisjes in Bredene. De beklaagden trokken naar eigen zeggen naar camping Zeewind II toen er geen plaats meer was in de nachtopvang.

23 december