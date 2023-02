De Haan introduceert Hoplr in alle wijken zodat buren elkaar kunnen helpen

“Vanuit het project Zorgzame Buurten - ’t Hope Sterker, groeide het besef dat een goed contact tussen buurtbewoners enorm bijdraagt aan het persoonlijk welzijn en welbevinden. Want zeg nu zelf: beter een goede buur dan een verre vriend. Toch is het niet altijd evident om je buren beter te leren kennen of om iets te vragen als je hulp nodig hebt. Daarom investeren we nu in het buurtnetwerk Hoplr”, vertelt schepen voor sociale zaken Marleen Vercruyce. Hoplr was al actief in één buurt in De Haan op initiatief van een burger zelf en was al een succes. Dat initiatief wordt nu opgenomen in de wijk. Er zijn 5 geografisch afgebakende buurten in het Hoplr-netwerk. Mensen communiceren enkel binnen hun eigen buurt. Uiteraard worden alle gegevens beveiligd en beschermd, in lijn met de Europese privacywetgeving.

Per wijk

“De gemeente neemt het initiatief om deze software aan te kopen om zo de inwoners dichter bij elkaar te brengen, maar het platform is echt van de buurt zelf. Het gemeentebestuur heeft geen inkijk in de berichten. Het gemeentebestuur zal Hoplr wel gebruiken om zelf ook gerichter te communiceren, bijvoorbeeld over wegenwerken, afvalophaling, stroomuitval of wateronderbrekingen. Inwoners kunnen omgekeerd ook berichten delen met het bestuur, maar alleen als ze dat zelf willen”, zegt Burgemeester Wilfried Vandaele.

Het netwerk is meteen goed gestart met heel wat inschrijvingen. Je kan zelf bij registratie ook meteen aangeven waarbij jij wil of kan helpen als je bijvoorbeeld wil babysitten of een handige Harry bent. Hoplr is geen Facebook, waar de actualiteit aangekaart wordt of waar problemen besproken worden. De focus ligt op positivisme en solidariteit. Elk gezin ontvangt thuis een brief waarop een buurtcode staat, die toegang geeft tot het buurtnetwerk. Inloggen kan op de website www.hoplr.com of via de app Hoplr. De mobiele app en website zijn gratis en reclamevrij.

Mensen die graag wat hulp krijgen bij de installatie en het gebruik van de app kunnen terecht in het pop-up buurthuis in het Lindenhof (Beukenlaan 5, op maandag van 9 tot 11u30, woensdag van 13u30 tot 16u30 en vrijdag van 9 tot 11u30), of bij één van de digipunten (vanaf 1 maart - op dinsdagnamiddag in Kerklommer of op donderdagvoormiddag in het Sociaal Huis).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.