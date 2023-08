De Haan breidt aantal zonnepanelen komende jaren uit

Nieuwbouw­pro­ject met publiek toeganke­lij­ke fietsber­ging

Het Blankenberge schepencollege keurde onlangs een inbreidingsgericht nieuwbouwproject goed. Dat betekent dat de bouwpartner ook een publiek toegankelijke fietsberging voor de buurt moet voorzien in het geheel. Het is meteen een primeur in de badstad.