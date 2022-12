De Haan bespaart niet op sfeervol eindejaar en plaatst niet één, maar twee ijspistes: “Als handelaars kunnen we enkel appreciëren dat het bestuur bezoekers wil aantrekken”

De HaanEnergiecrisis of niet, De Haan pakt dit jaar uit met een uitgebreid winterprogramma. De gemeente plaatst niet één, maar zowaar twee ijspistes, hangt nieuwe, duurzame kerstverlichting op en organiseert heel wat activiteiten. De handelaars in De Haan en Wenduine zijn alvast tevreden dat de gemeente na twee coronajaren alles uit de kast haalt om bezoekers weer naar de kustgemeente te lokken. “Dit is een belangrijke periode voor ons.” Een overzicht van wat er te beleven valt.

Nieuwe kerstverlichting moet gezelligheid en beleving in de straten centraal zetten. De lichtjes zijn dus niet enkel mooi om naar te kijken, er is ook interactiviteit in het spel. “Op het Leopoldplein komt een lampion waar je in kan staan om foto’s te nemen. Op de markt van Wenduine is er een kerstboog met bankjes waar je kan gaan zitten. In de potinière is er ook gekozen voor bankjes waar je een selfie kan nemen met het decor achter je. Om af te werken kon ook de grote haan niet ontbreken”, licht zaakvoerster Sofie Verstraete toe. Bovendien is de nieuwe reeks kerstversiering een stuk duurzamer dan de oude.

“Het volledige aanbod werd in een nieuw jasje gestoken”, zegt schepen van Toerisme Marleen De Soete (Samen Vooruit!). Dat is mogelijk dankzij onze samenwerking met de firma Verstraete uit Jabbeke. Daar waar de frames van de oude armaturen volledig uit aluminium bestonden, wordt het frame van deze nieuwe armaturen grotendeels gemaakt uit Bioprint, een biologisch afbreekbaar materiaal. Het voordeel is niet alleen dat ze lichter, maar ook decoratief zijn waardoor ze ook overdag mooi zijn om naar te kijken. En de lichtjes zelf zijn uiteraard led. We hebben als thema gekozen voor de typische, romantische en charmante kerstsfeer. Alles is afgewerkt met warme, fonkelende lichtjes om voor extra sfeer te zorgen.”

Maar niet enkel met licht valt er heel wat te beleven in zowel De Haan als Wenduine. “We werkten een gezellig en sfeervol winterprogramma uit. Uiteraard werden ook maatregelen genomen om alles zo energiezuinig mogelijk te laten verlopen, maar we willen onze inwoners en bezoekers vooral zo veel mogelijk laten genieten tijdens deze eindejaarsperiode”, zegt schepen De Soete.

Centraal in de festiviteiten staan de ijspistes met daar rond een horecaconcept. Zo is de schaatsbaan in Wenduine geopend van 21 december tot en met 8 januari, en daar is Chris Van Landeghem van Kantien Royal heel blij mee. “Vorig jaar stond hier een rolschaatsbaan, maar we merkten toch dat dit meer iets is voor de zomermaanden. We zijn dus blij dat er opnieuw een klassieke ijspiste staat. Wij zetten weer een winterchalet van 200 m2. We zullen voor heel wat sfeer en activiteiten zorgen, ook op het ijs. Zo is er onder meer een kidsdisco on ice gepland en we voorzien ook een familiedag met een clown. We werken daarvoor samen met lokale verenigingen en handelaars.”

In De Haan zorgt ondernemer Robin Depuydt voor winterse gezelligheid met naast de ijspiste een winterchalet. “De schaatsbaan opent pas op 21 december, maar de winterchalet al op 17 december. We organiseren heel wat events waaronder een avond met ondernemers uit De Haan. Op oudejaarsavond is er dan een diner gepland op deze idyllische locatie. We zetten heel wat lokale producten op het menu ”, nodigt Depuydt uit.

Veel steden en gemeenten besparen fors op de eindejaarsevenementen, maar De Haan haalt net alles uit de kast om zoveel mogelijk bezoekers aan te trekken. Dat weten de handelaars te appreciëren. “Het is een belangrijke periode voor ons als handelaars”, zegt Stefaan Dumoulin van Actief Wenduine. “Als we zien wat de gemeente doet op vlak van sfeerverlichting en deelname in onze eindejaarsacties, kunnen we enkel tevreden zijn.” Ook Robin Depuydt benadrukt het belang om in moeilijke tijden te investeren in evenementen om mensen naar De Haan te lokken.

De gemeente nam wel maatregelen om de energiekost van de schaatspistes zo laag mogelijk te houden. “Zo zullen de pistes kleiner zijn en – net als vorig jaar – overdekt. Ook kiezen we voor de technisch meest geavanceerde piste, met een dunnere ijslaag en een extra isolatielaag onder het ijs. Zo ligt het energieverbruik beduidend lager. Ook de periode waarin de schaatspistes open zijn, wordt ingekort, wat nog een vermindering van het verbruik betekent”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA).

Er zijn gratis schaatsmomenten op maandag 26 december van 10 tot 12 uur en op zondag 8 januari van 9 tot 12 uur.

