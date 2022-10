Cinema Rio vertoont ‘Dragon Ball Super: Super Hero’

Oudenburg/Roksem Zorgcoach geeft wekelijkse zitdag in Dorpshuis ‘t Centrum

Om tegemoet te komen aan hulpvragen en om kwetsbare inwoners zolang mogelijk in hun huis of vertrouwde omgeving te laten wonen, is er in Oudenburg een zorgcoach. Die zal vanaf morgen, 5 oktober, wekelijks te vinden zijn in het Dorpshuis ‘t Centrum.

4 oktober