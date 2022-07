Carla en Freddy bouwen fles van vijf meter in ‘De Persepit’: “In totaal zullen we zo’n 10.000 flessen gebruikt hebben”

Oudenburg/WenduineSinds maart 2021 zijn Carla Mersch en haar partner Freddy Coucke aan het werken aan een monumentaal werk, genaamd Message in a Bottle. “Het is kunstkring ARTslag die ons vroeg om een monumentaal werk te maken om in ‘De Persepit’ in Wenduine neer te leggen. We wisten dat het veel werk ging zijn, maar we zagen het volledig zitten. Nu komen we aan het einde met nog de laatste halve meter die gebouwd moet worden”, zegt Carla.

De eerste paar maanden werkten Carla en Freddy in hun atelier in Oudenburg. “Daar maakten we de benedenverdieping”, vertelt Carla. “Op 2 juni 2021 verhuisde de basis met behulp van een kraan naar ‘De Persepit’ in Wenduine waar het nu al meer dan een jaar staat. De hoogte was dan ongeveer 80 cm, nu zijn we al aan 4,5 meter. Tijdens de winter hebben we dan vooral gewerkt vanuit ons atelier. Het is nu een paar maanden dat we opnieuw in ‘De Persepit’ bezig zijn. Elke dag rijden we 40 kilometer heen en terug. Bij regenweer blijven we verder werken in ons atelier, anders zijn we bij goed weer altijd te vinden op de site tussen de duinen.”

Volledig scherm Het werk bestaat uit allemaal verschillende soorten flessen. De plekken die ze niet kunnen vullen met flessen, vullen ze met silicone. © Emelyne Six

Niet enkel de buitenkant van de fles maar ook de binnenkant is geheel gevuld met lege flessen. “En die flessen hebben we allemaal grondig mogen wassen en drogen voordat we ze konden gebruiken”, zegt Freddy. “Naar schatting zijn er tussen de 9.000 en 10.000 flessen, die allemaal gekuist, gedroogd en van het etiket ontdaan en waterdicht gemaakt zijn. Het zijn ook allemaal flessen die we gebruiken die anders weggegooid zouden worden. We hergebruiken deze flessen dus en maken er kunst van.”

Winter overleefd

Rondom de fles werd een stelling gezet die omhangen is met doeken gemaakt uit polyester, waar normaal ijzer in vervoerd wordt. “Het is niet zo mooi, maar zeer sterk en efficiënt”, zegt Carla. “Er komt heel veel vakkennis bij kijken om het geheel stabiel te houden. Gelukkig is Freddy vroeger aannemer geweest en weet hij dus wat hij doet. En gelukkig dat we die stelling hebben geplaatst, want tijdens de winter was er hier veel wind, soms wel rukwinden tot 133 kilometer per uur. De fles heeft geen millimeter bewogen, maar we zijn wel verschillende keren moeten komen om de doeken terug te plaatsen en de infrastructuur in orde te houden.”

Volledig scherm Carla en Freddy zijn met hun 'Message in a bottle' te vinden in 'De Persepit' in Wenduine. © Emelyne Six

Message in a bottle

“Ons project heet ‘Message in a bottle’ en dat is niet zomaar gekozen”, zegt Carla. “Aangezien we op honderd meter van de zee vandaan zitten, leek dit voor ons gepast. Er zijn letterlijk ook boodschappen te vinden in verschillende van de flessen. Mensen mochten hun boodschap naar ons doorsturen en die zijn nu te vinden in verschillende flessen. In totaal zijn er zo’n 170 boodschappen te lezen.”

Het werk is bijna af, maar er is nog wat werk aan. “De rondingen zijn bijna klaar om naar de hals toe te werken. Daarna moet hij nog goed gevoegd en opgekuist worden en komt er bovenop een kurk gemaakt van één grote fles. Wanneer het werk af is, is het de bedoeling om de fles te laten leunen tegen de duinen. Het eindresultaat zal vijf meter lang zijn, dus we zijn er bijna. Ik ben wel blij dat het bijna af is, want het heeft veel werk gekost. Alles moest tot in de millimeter berekend worden. Het is niet te geloven hoeveel de flessen die op elkaar gelijken in diameter verschillen.”

We hopen het werk af te krijgen tegen september. Tot dan zijn we hier elke dag te vinden. Wil je dus meer weten over het werk, kom gerust eens kennismaken. We staan hier altijd klaar voor een babbel en een drankje”, lacht Carla.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.