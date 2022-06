Brandweer rukt massaal uit voor loodsbrand: "Dertigtal kampeerwagens konden gered worden”

Oostende Oostende werkt nieuw plan uit voor toerisme. “We moeten niet meer toeristen aantrekken, maar meer mensen hier laten verblijven”

Oostende is de grootste stad aan de Belgische kust en leeft dan ook grotendeels van toerisme. De badstad heeft een nieuw beleidsplan uitgewerkt over waar het de komende jaren naartoe wil als toeristische trekker. Zo wordt de focus verlegd van grote evenementen en de dagjestoeristen naar meer spreiding en een beter aanbod voor de verblijfstoerist. Oostende was in het verleden al vaak pionier op vlak van toeristische initiatieven en wil met deze acht punten ook nu vernieuwen.

17 juni