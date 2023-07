BINNENKIJKER. Het eerste CO2-neutrale hotel van Vlaanderen staat in De Haan: “We gingen nog verder dan de strenge normen”

Stad Oostende wil blijvend investeren in kwalitatie­ve kinderop­vang

Diverse kinderopvanginitiatieven hebben een subisidie van 36.000 euro ontvangen van het Oostendse stadsbestuur. In ruil geven ze voorrang aan Oostendse kinderen en werken ze samen met het Loket Kinderopvang. “Door te investeren in renovatie maken we deze panden klaar voor de toekomst en zorgen we tegelijk voor een stimulerende, veilige en uitdagende omgeving voor de kinderen”, zegt schepen Silke Beirens (Groen).