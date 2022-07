Bezoekers genieten van Yeke Yeke Festival tijdens Vosseslagfeesten. “Niet echt druk, maar bijzonder leuk om hier te zijn”

Terwijl het centrum van De Haan alom gekend en in trek is bij toeristen, moet deelgemeente Vosseslag het doorgaans met minder stellen. De badplaats heeft nochtans ook enkele bijzondere troeven en die zetten ze maar wat graag in de verf tijdens de traditionele Vosseslagfeesten. Van vrijdag tot zondag zakten alvast heel wat bezoekers naar hier af om te genieten van de kermisattracties, rommelmarkt of de expo rond Vosseslag Nostalgie. Ook de legende van Mong De Vos kon je terugvinden in de tuin van het Woonzorgcentrum Golf by Zilverduin. Sinds vorig jaar vormt het festival Yeke Yeke het hart van de Vosseslagfeesten, maar toen ging het festival gebukt onder heel wat coronabeperkingen. Yeke Yeke is een doorslag van het afgevoerde Afro C in Bredene. Je kon er proeven van de wereldkeuken, luisteren naar muziek en dansen op zwoele beats.

De deelnemers vonden het alvast een bijzonder fijne ervaring. Anja, Thierry en Femke hebben een tweede verblijf in de Vosseslag en zijn blij dat er opnieuw heel wat te beleven valt. “Ik kom specifiek voor de workshops. Ik dans graag en vond het zeer leuk om te proeven van Afrikaanse dans. Er heerst een leuke sfeer”, vertelt Femke. Ook Carmen Grey uit Duitsland woont de helft van het jaar aan de Belgische kust in een caravan. “Ik doe heel wat festivals aan. Ik wilde heel graag naar Yeke Yeke komen omdat ik dans gestudeerd heb en het leek me een ideaal festival om veel te dansen. Ik ben vrijdagavond al langsgekomen en er was veel mooie muziek. Zaterdag wilde ik ook de headliner Tiiw Tiiw niet missen. Er is niet zo veel volk merk ik, maar dat komt waarschijnlijk omdat er al zo veel te doen is aan de kust. Voor mij was het alleszins de moeite waard.”

Groeimarge

Ook organisator Rutger De Cloedt is tevreden. “De animatie was een succes. Alles is vlot en volgens schema verlopen. We hebben goede reacties gekregen op de line-up ook al zijn het geen bekende namen bij het grote publiek. We zijn op de goede weg met de middelen die we hebben”, zegt De Cloedt. Het festival lokte niet de grote massa, maar dat is volgens De Cloedt ook niet erg. “Het was nu de eerste echt volwaardige editie die we gedaan hebben. Het is een gigantisch plein en we zijn tevreden met de opkomst. We zullen er wel uit leren door volgend jaar misschien voor een kleinere opstelling te gaan. Ik ben er ook wel van overtuigd dat er nog heel veel inzit. We hebben gescoord bij de mensen die er waren, zij komen zeker terug als ze de kans krijgen. Het is sowieso een proces van enkele jaren om een vaste waarde te worden.”

Voor de handelaars bleek het alvast een vruchtbaar weekend. Het terras van de plaatselijke frituur zat afgeladen vol en ook Valentina van de gelijknamige kledingwinkel op de hoek met de Driftweg blikt tevreden terug. “Het was bijzonder druk. Het was echt een topweekend voor ons. Ik heb hier al zes maanden mee bezig om al mijn stock klaar te leggen zodat ik het kan uithangen. We mogen dus zeker niet klagen.” Toch vindt de onderneemster het jammer dat er niet veel reclame gemaakt wordt voor de Vosseslag doorheen het jaar. “We vallen altijd een beetje uit de boot. Gelukkig maakt zo’n weekend veel goed.” Nu is het uitkijken naar de Garnaalfeesten op 15 augustus met onder meer demonstraties garnaalkruien met sleep- en steeknet en garnaalkruien te paard.

