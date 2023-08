Bredene neemt afscheid van eregemeen­te­se­cre­ta­ris Roland Vansteen­kis­te (88)

Voormalig Bredens gemeentesecretaris Roland Vansteenkiste is op 31 juli 2023 op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1968 tot 1999 gemeentesecretaris in Bredene.