RESTOTIP. Plat du Jour in Bredene: “Van de frietjes, over de garnaalkro­ket­ten tot de tartaar­saus: alles wordt vers klaarge­maakt”

Een no-nonsensekeuken zonder veel tierlantijntjes, maar vooral een lekker en verzorgd bordje. Daar gaat Plat du Jour, het etablissement met open keuken van Jan Nayaert, al enkele jaren voor. De kleine zaak met 12 zitplaatsen schreeuwt niet meteen om je aandacht in de Duinenstraat in Bredene, maar we kregen het advies om dit restaurantje ook eens aan te doen. En dat loste de verwachtingen in.