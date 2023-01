Bestuurder rijdt op Koninklijke Baan met liefst 204 kilometer per uur in plaats van 70: “Hij was onder invloed van alcohol en drugs”

De weerzinwekkende feiten kwamen aan het licht tijdens een controleactie van de politie Bredene/De Haan. Tijdens die controle zagen agenten in een semi-anoniem voertuig plots hoe een Audi A3 gevaarlijk rijgedrag vertoonde langs de Koninklijke Baan. Ze beslisten hem achterna te rijden en stelden vast dat de bestuurder op een bepaald moment een snelheid haalde van maar liefst 204 kilometer per uur, terwijl op die plaats maar 70 is toegelaten. De 47-jarige Oostendenaar werd even verderop aan de kant gezet. Hij testte positief op cannabis. “De bestuurder legde ook een positieve ademtest af”, zegt commissaris Dennis Goes. “Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Hij zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden.”