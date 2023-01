Bestuurder rijdt op Koninklijke Baan liefst 204 km/u in plaats van 70: “Onder invloed van alcohol en drugs”

BLANKENBERGE/KNOKKE-HEIST Bakkerij Lefevere opent nu ook winkel in Uitkerke: “90% van al onze producten maken we echt nog zelf”

Bakkerij Lefevere breidt zijn imperium uit. Naast de vestigingen in Heist, Duinbergen en Knokke is het nu tijd voor een winkel in Uitkerke. Vanuit het atelier, dat in de Westkappellestraat gelegen is, zal deze locatie dagelijks bevoorraad worden. “We lijken groot, maar onze productie is absoluut niet industrieel”, benadrukt zaakvoerder van de warme bakker Tamara Lefevere (39).

19 januari