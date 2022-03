Bekijk gloednieuwe ‘The Batman’ in Cinema Rio

Stalhille/Jabbeke/Brugge Oekraïens gezin opgevangen in Stalhille: “Drie appartemen­ten en een huis achtergela­ten”

Ze arriveerden vorige week in ons land. En nu mogen ze in een appartement in het centrum van Stalhille verblijven. Het is er nog behoorlijk kaal, afgezien van de kaarsen en bloemetjes die burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) voor hen meebracht. Maar voor het Oekraïense gezin van Georgii (65) betekent het de wereld. “We leren al Nederlands. Want we willen hier niet profiteren”, zegt hij.

15 maart