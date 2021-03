ASSISEN. Proces tegen ‘duivelskoppel’ hervat mét burgerlijke partijen

De HaanNa welgeteld drie kwartier werd het tweede assisenproces tegen Jean-Claude Lacote (54) en Hilde Van Acker (57) vrijdagmorgen al geschorst. Volgens de verdediging was het niet mogelijk dat de weduwe en drie zonen van de Britse zakenman Marcus Mitchell (44) zich op het proces bij verzet burgerlijke partij zou stellen. Het hof volgde die stelling niet, waarop de zaak anderhalf uur later dan gepland uiteindelijk toch van start kon gaan.

Procureur Yves Segaert-Vanden Bussche zou vrijdagmorgen om 9 uur beginnen met het voorlezen van de akte van beschuldiging, maar nog voor hij kon beginnen aan het 142 pagina’s tellende document ontstond al discussie. Kern van het debat was de burgerlijke partijstelling van de weduwe en drie zonen van het slachtoffer. Sybil Speed en haar kinderen John, Anthony en Robert Mitchell wilden zich op het tweede proces tegen het “duivelskoppel” burgerlijke partij stellen, maar dat kon volgens de advocaten van de verdediging niet.

Zeer verwonderlijk

Volgens de advocaat van Hilde Van Acker was het wettelijk gezien een probleem, aangezien de burgerlijke partijen op het eerste proces in 2011, waar zijn cliënte en Lacote bij verstek levenslang kregen, niet kwamen opdagen. “Het is zeer verwonderlijk dat op een proces in het jaar 2021 over een moord in het jaar 1996 plots een burgerlijke partij komt opdagen", pleitte meester Kris Vincke. “Ze noemt Sybil Speed, maar heeft weinig “speed” aan de dag gelegd in dit proces. Ze heeft zich na de feiten zelfs nooit benadeelde partij gesteld.”

Naar mening van de verdediging mag de toestand van een beschuldigde in een procedure op verzet nooit verzwaard worden. “Indien de burgerlijke partij zich mag stellen, zou mijn cliënte bij een schuldigverklaring een bijkomende veroordeling krijgen die ze niet had bij verstek. Dat kan niet en we vragen dan ook om de burgerlijke partijstelling af te wijzen.”

Hallucinant

De burgerlijke partijen waren uiteraard een andere mening toegedaan. “Het is hallucinant dat we hier dergelijk technisch discours moeten brengen bij aanvang van dit proces”, stelde meester Thibaud Delva. “Volgens een arrest van het Hof van Cassatie moeten de burgerlijke partijen zich stellen vóór het arrest dat uitspraak doet over de beschuldigde. Door het verzet verdwijnt echter het vorig arrest uit 2011. Wij hebben dus alle recht om hier te staan.” Het hof verklaarde de burgerlijke partijstelling na een beraad van drie kwartier uiteindelijk ontvankelijk. “Door de aanwezigheid van burgerlijke partijen worden de beschuldigden niet met strafverzwaring bedreigd”, klonk het. “Zij hebben immers geen stem in het debat rond de strafmaat.”

FAST-team

Even na 10.30 uur is procureur-generaal Yves Segaert-Vanden Bussche van start gegaan met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Nadien krijgen ook de advocaten van Lacote en Van Acker nog kort het woord. Filip De Reuse en Kris Vincke zullen in hun akte van verdediging al een eerste keer de grote lijnen van hun verdediging uit de doeken doen. Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker zelf komen maandag een eerste keer aan bod. Zij zullen een ganse voormiddag verhoord worden door assisenvoorzitter Bart Meganck. Zowel Lacote als Van Acker ontkennen nog steeds achter de moord te zitten op Marcus Mitchell. De twee waren meer dan 20 jaar op vrije voeten, toen ze in november 2019 opgepakt werden in Abidjan in Ivoorkust.

In een week tijd moeten op het proces in totaal 51 getuigen gehoord worden, al valt het af te wachten of zij ook allemaal naar het assisenhof zullen afzakken. Onder meer Willy Devestel, de politiecommissaris die destijds Lacote en Van Acker achter de tralies kreeg, en onderzoeksrechter Christine Pottiez zullen aan het woord komen. Ook Martin Van Steenbrugge, baas van het FAST-team dat het “duivelskoppel” lokaliseerde in Ivoorkust, moet plaatsnemen op de getuigenstoel. Een uitspraak wordt ten vroegste op woensdag 17 maart verwacht. Lacote en Van Acker riskeren levenslange opsluiting. Hun proces is vanaf maandag elke dag live te volgen op HLN.be.