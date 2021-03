ASSISEN LIVE. Hilde Van Acker schreeuwt onschuld uit: “Met die moord heb ik niets te maken. Daar blijf ik bij”

Nieuwe reeks. Het duivelskop­pel: 844.000 euro verbrast in zes dagen en ze namen zelfs voor een taartje hun privéjet

4 maart Als dochter van een bescheiden boekhouder nam Hilde Van Acker (57) - zelf afgestudeerd als landmeter - haar Ferrari om te gaan shoppen of een privéjet om een taartje te gaan kopen. Allemaal op kosten van Jean-Claude Lacote (54) - oplichter van beroep. Toch moest ze van die posterboy niet veel meer weten, zei Van Acker tijdens een ondervraging twintig jaar geleden. Ze vergat er wel bij te vertellen dat ze net in Florida met Lacote was getrouwd.