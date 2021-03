ASSISEN LIVE. Doek valt voor Lacote en Van Acker: worden ze schuldig bevonden aan 25 jaar oude moord?

ASSISEN. Minnares geeft Lacote plots menselijk gelaat: “Bedankt Monique, je bent nog altijd zéér mooi”

12 maart Hij maakte haar net niet het hof in de assisenzaal. "Je bent nog altijd zéér mooi", zei Jean-Claude Lacote gisteren tegen zijn vroegere minnares. Hij stelde haar meteen ook gerust: "Deze juffrouw naast me is niét mijn vriendin. Ze is mijn tolk." Monique D'Hollander (66) had de beschuldigde net een uur zitten bewieroken. "Jean-Claude was een attente, lieve man. Én een papa voor mijn zoon uit mijn huwelijk."