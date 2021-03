ASSISEN LIVE. Advocaat Van Acker: "Doel is om na de schuldvraag met Hilde naar huis te gaan”

De Haan/Brugge ASSISEN LIVE. Procureur-generaal: “Mitchell werd in pure maffia­stijl afgemaakt als een hond”

15 maart Dik negen jaar nadat Jean-Claude Lacote (54) en Hilde Van Acker (57) levenslang kregen voor de 25 jaar oude moord op Marcus Mitchell (44), wordt hun proces overgedaan in het Brugse assisenhof. Het duivelskoppel houdt vol niets te maken te hebben met de dood van de Britse zakenman, die op 23 juni 1996 met twee kogels werd afgemaakt in het Staatsbos in De Haan. Hun advocaten Kris Vincke en Filip De Reuse gaan dan ook vol voor de vrijspraak. Volg het hele assisenproces in onze liveblog.