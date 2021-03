ASSISEN LIVE. Advocaat Lacote neemt onderzoek op de korrel: “Pilotenlogboek is verdwenen uit dossier”

ASSISEN. De zaak van het duivelskop­pel. “Toen Hilde me verliet, was ik in één klap vijf vrouwen kwijt”

9 maart Zelf noemde ze het 'boodschappen doen voor Lacote'. Maar dan ging Hilde Van Acker (54) niet naar de Delhaize, bleek gisteren op haar ondervraging. Dan trok ze haar tailleur aan, gaf zich uit voor iemand anders en ging ze een vals contract ondertekenen of een envelop met drugs in iemands handen duwen. "Ik was eigenlijk vooral zijn loopjongen. Euh, loopmeisje." Voor hem was ze zijn grote liefde.