ASSISEN LIVE. Advocaat Lacote: “Geef hem de kans om nog iets te betekenen voor zijn dochters”

ASSISEN. De zaak van het Duivelskop­pel: plots werd het ook het proces van de politie

6 maart Als het van de advocaten van Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker afhangt, wordt hun proces over de 24 jaar oude moord op Marcus Mitchell ook het proces van de toenmalige politie. Ze spreken vlakaf over liegende speurders en een commissaris die enkel opschreef wat in zíjn kraam paste. "Dames en heren van de jury, voel u niet verantwoordelijk om de nabestaanden een dader te geven."