Al 4 miljoen euro Vlaamse premies uitgereikt om panden in de beschermde wijk Concessie te onderhouden: “Het is het waard, want je vindt dit nergens anders aan de kust”

Regels van de kunst

Actiegroep

“Wat belangrijk is, is dat die centen goed besteed werden", stelt Vlaams minister van Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). “Wat jullie hier hebben, is uniek. Je vindt dit nergens anders aan de kust. Als je ons ruimtelijk beleid met de rest van Europa vergelijkt, hebben we in het verleden niet altijd ons best gedaan. Je ziet ook aan de rest van de kust dat dit vaak verloederd werd. Hier in De Haan werd de eerste actiegroep in de jaren 70 opgericht en werd de Concessie heel goed bewaard. Mensen voelen zich verbonden met dat erfgoed waardoor er ook een emotionele betrokkenheid is. De burgers verwachten dat we zorg dragen voor ons erfgoed en via dat beheersplan kunnen we dat hier in De Haan ook doen”, zei de minister tijdens zijn bezoek.