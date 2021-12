“Agressie door leidinggevende, geen warm water, al twee weken niet meer gekuist”: tien medewerkers van internaat in De Haan klagen onmenselijke toestanden aan

In Huis aan Zee in De Haan worden permanent 70 kinderen uit het buitengewoon onderwijs opgevangen in het zogenaamde IPO, een internaat met permanente openstelling. Daarnaast zijn er ook 30 kinderen die enkel tijdens de week naar hier komen en tijdens de weekends en vakanties naar huis gaan. Heel wat kinderen die hier permanent verblijven werden geplaatst door een rechter, omdat ze thuis om uiteenlopende redenen niet kunnen opgevangen worden. De meeste kinderen komen uit een moeilijke thuissituatie. “Je verwacht dan dat ze hier goed opgevangen worden, maar dat is momenteel niet het geval”, vertelt een medewerker. “En dat kunnen we echt niet meer aanzien”, vertelt iemand anders. “We hebben lange tijd geprobeerd om de situatie aan te kaarten door de hiërarchie te respecteren, maar er verandert niets. We zijn al naar de ombudsdienst van de Vlaamse overheid gestapt in februari. Nu kunnen we echt niet meer zwijgen. We kunnen niet staken want dan laten we de kinderen in de steek. Het is onze taak om op te komen voor deze al zo kwetsbare doelgroep.” De redactie sprak met in totaal 10 mensen die werkzaam zijn op verschillende diensten zowel in het internaat zelf als in het IPO. We konden ook verslagen en correspondentie inkijken die de incidenten bevestigen waarover de medewerkers getuigen.