Aangrijpende circusvoorstelling van mucopatiënt Jesse Huygh (30) in première: “Ik wil iedereen laten zien dat zelfs met een ziekte je dromen kan waarmaken”

De HaanToen zelfs het coronavirus hem niet klein kreeg, creëerde mucoviscidosepatiënt maar vooral circusartiest Jesse Huygh (30) zijn nieuwe voorstelling ‘A 2 mètres’. Patiënten en personeel van het Zeepreventorium in De Haan woonden vandaag de avant-première van de voorstelling bij. Morgen, op 2 april, gaat de voorstelling in Vlaamse première.

In samenwerking met De Grote Post van Oostende heeft mucopatiënt en circusartiest Jesse Huygh een nieuwe voorstelling gemaakt. Vandaag mochten de patiënten en het personeel van het Zeepreventorium De Haan als eersten de circusvoorstelling zien. Jesse Huygh, die zelf uit Edegem is, lijdt al heel zijn leven aan de ziekte, maar dat hindert hem niet om te doen wat hij graag doet. Samen met Rocio Garrote, een Chinese paal en een zuurstoftank, vertelt hij zijn verhaal dat hoop moet geven.

Dromen waarmaken

Het is een autobiografische voorstelling die deels op zijn leven is gebaseerd, maar Jesse wil het ook breed houden om iedereen mee te krijgen in zijn verhaal. “Het gaat vooral over een persoon met een chronische ziekte, ik wil met mijn voorstelling ook andere mensen die het moeilijk hebben bereiken”, vertelt Jesse Huygh. “De boodschap van de voorstelling is dat je met hoop ver kan geraken in het leven en zelfs een chronische ziekte kan je dromen niet beletten. Iedereen kan zijn dromen waarmaken.”

Jesse Huygh en Rocio Garrote kennen elkaar intussen al zeven jaar en zijn goede vrienden geworden. “We hebben elkaar ontmoet als acrobaten”, zegt Jesse. “Zowel ik als zij werken aan de Chinese paal en door onze gedeelde passie hebben we elkaar gevonden. Het was dus niet moeilijk om iemand te vinden voor mijn voorstelling. Ze stemde onmiddellijk toe.”

Volledig scherm Jesse Huygh en Rocio Garrote © Emelyne Six

A 2 mètres

“Tijdens de voorstelling ontdekken we onszelf”, vertelt Jesse. “We leren elkaar helpen en om hulp vragen. Dit is wat ik aan de andere mensen wil geven. Wees niet bang om hulp te vragen.” Met ‘A 2 mètres’ maakt hij dan ook een voorstelling over de fysieke afstand die we maanden moesten bewaken. Twee meter is ook de maximale afstand die Jesse kan nemen van zijn zuurstofapparaat en het is de afstand die mucopatiënten van anderen dienen te bewaren om besmetting te vermijden. Daarom ook deze titel. ADM klinkt in het Nederlands ook als ‘adem’ en dat is wat mucopatiënten soms problemen mee hebben.

Het eerste script schreef Jesse in het ziekenhuis tijdens de pandemie. “Ik lag in mijn ziekenhuisbed met een naald in mijn arm en het is toen dat de inspiratie is gekomen voor deze voorstelling. Ik werd me bewust dat ik nooit meer solo een voorstelling zou kunnen doen omdat ik bijna altijd een zuurstoftank nodig heb wanneer ik bezig ben. Nu kan ik er wel een tijdje zonder, maar vorig jaar was dat helemaal anders. Zo kwam het idee om samen met Rocio er een voorstelling van te maken en mensen hoop te geven in een moeilijke periode.”

Volledig scherm Jesse Huygh in actie © Emelyne Six

Voor de zorg

De Chinese paal is gemonteerd op een truck waarmee het gezelschap de voorstelling toegankelijk wil maken voor iedereen. Het mobiele concept is er in de eerste plaats om de isolatie en eenzaamheid van patiënten in allerlei zorginstellingen te doorbreken. À 2 mètres is een eerbetoon aan iedereen die elke dag de obstakels op zijn pad overwint. “Met de voorstelling wil ik aan alle mensen die in het ziekenhuis zetten en met iets worstelen aantonen dat ze niet alleen zijn”, zegt Jesse. “Iedereen kan zijn dromen waarmaken, zelfs als je een chronische ziekte hebt zoals mucoviscidose. Je mag niet opgeven.”

Perfecte locatie voor première

Het Zeepreventorium is dan ook de perfecte locatie om aan de voorstelling te beginnen. Het biedt gespecialiseerde zorg voor kinderen en jongvolwassenen met diverse chronische aandoeningen. Ook mucoviscidosepatiënten worden doorverwezen door artsen van over gans België. “We zijn heel blij dat Jesse gekozen heeft om zijn voorstelling hier te starten”, vertelt Thijs Verbruggen, clustermanager zorg bij het Zeepreventorium. “Ons centrum ondersteunt veel jonge mensen met een chronische ziekte en door deze voorstelling te zien, krijgen ze extra vechtlust en hoop. Het is een echte inspiratiebron voor deze jongeren.”

Volledig scherm Jesse en Rocio zijn morgen te zien in het Zeepreventorium in De Haan voor de première van hun voorstelling. © Emelyne Six

À 2 mètres is een gevoelige voorstelling waarin de harde realiteit maar ook de hoop zichtbaar wordt gemaakt, waarin zorg dragen en steun vinden een letterlijke vertaling krijgt en dat afstand ook daadwerkelijk mensen verbindt.

De première van ‘A 2 mètres’ vindt morgen, op zaterdag 2 april om 15u, plaats in Zeepreventorium De Haan. Tickets zijn beschikbaar op de website van De Grote Post. Daarna gaan Jesse en Rocio Europa rond met hun voorstelling. Zo hebben ze stops in Frankrijk, Nederland, Polen, Slovenië en Litouwen. Ook België mag natuurlijk niet ontbreken met voorstellingen in onder andere Brussel, Oostende, Kortrijk, Roeselare en Ronse. Meer info en alle data zijn te vinden op lachouettediffusion.com/en/portfolio/a-2-metres-2.