50 eenwielers rijden 350 km voor strijd tegen mucoviscidose

Op 17 augustus vertrokken de eenwielers vanuit het meest Oostelijk gelegen puntje van België ‘Krewinkel’ om vijf etappes in vijf dagen te rijden. Vandaag op 21 augustus kwamen ze na een tocht van 350 km toe in het Zeepreventorium. Zo’n 50 eenwielers en begeleiders reden de tocht met de jongste deelnemers, Siebe en Noa, die nog maar 10 jaar oud zijn. “Het was vermoeiend maar ook heel tof om te doen”, zegt Siebe. “Gelukkig hebben we wel wat pauzes mogen nemen om even uit te rusten. Het is een ervaring om niet te vergeten.”

Stefan Vanaudenhove die deel uitmaakt van de vzw reed heel de rit mee. “Het was gewoon zot, fenomenaal”, zegt hij. “Alles is goed verlopen, het weer was goed, dus we mochten niet beter hebben. Volgend jaar gaan we opnieuw voor een nieuwe uitdaging dat nog helemaal anders zal zijn dan deze.”

Volledig scherm Heel wat mensen waren aanwezig om de eenwielers te verwelkomen. © Emelyne Six

Mucoviscidose

De eenwielers werden feestelijk ontvangen tijdens de familiedag die vandaag plaatsvond in het Zeepreventorium. Alle ouders/zorgdragers en broers/zussen van de patiënten waren uitgenodigd voor een toffe dag vol activiteiten. Zo waren er actieve workshops als circustechnieken, bungee run, zoektocht enzovoort. Veel patiënten die er verblijven kampen met mucoviscidose en dus was het een mooi initiatief van de vzw om deze tocht te rijden ten voordele van deze ziekte. “Met deze tocht wordt de ziekte nog eens extra in de kijker gezet”, vertelt Nick Marlien, directeur van het Zeepreventorium. “Er zijn nog altijd veel mensen die niet weten wat het is. Alle extra geld is dus ook welkom. Hoeveel ze nu precies verzameld hebben met deze sponsortocht weten we nog niet, maar we vinden het al een unieke prestatie op zich.”

Nog wat beelden van de aankomst:

Volledig scherm Een 50-tal eenwielers reden 350 km voor de strijd tegen mucoviscidose. © Emelyne Six

