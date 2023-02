36 kunstenaars leven zich uit rond huidhonger

Buurtbewo­ners klagen over scherpe geluid van de vernieuwde misthoorn op Blanken­berg­se vuurtoren

Enkele buurtbewoners worden gek van het scherpe geluidssignaal dat afkomstig is van de nieuwe misthoorn op de vuurtoren in Blankenberge. “Ik vermoed dat het toestel niet fijn genoeg afgesteld staat waardoor het signaal vaak ook te horen is als er geen mist”, reageert burgemeester Björn Prasse (Open Vld). Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) belooft de situatie snel verder te onderzoeken.