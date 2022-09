Zware loting voor Belgen op World Grand Prix: Huybrechts moet voorbij Wright, Van den Bergh tegen man-in-vorm Chisnall

Darts Huybrechts behaalt klinkende zege tegen wereldkam­pi­oen Wright in Niedernhau­sen, maar strandt in halve finale

Kim Huybrechts (PDC-34) is er in het Duitse Niedernhausen net niet in geslaagd zich voor de finale van het zeventiende toernooi in het Players Championship te plaatsen. De 36-jarige Antwerpenaar botste in zijn halve finale op Nathan Aspinall (PDC-18) en verloor met 7-4. Kort daarvoor had Huybrechts in zijn kwartfinale wel wereldkampioen en ‘s werelds nummer één Peter Wright een 6-0 om de oren gegeven. Daarbij liet hij een geweldig gemiddelde van 107,36 optekenen.

