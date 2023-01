"Zo kun je ook de grote jongens van de allergrootsten onderscheiden”: dartswereld keek met verbazing naar misnoegde Price en zijn koptelefoon

WK DartsNu al hét beeld van het WK darts ? Gerwyn Price verscheen gisteren tijdens zijn duel tegen de Duitser Gabriel Clemens, dat de Welshman verloor, plots met een opvallende koptelefoon op het podium. Een ongeziene actie die uiteraard over de tongen ging. Bovendien gaf Price op Instagram aan dat hij niet weet of hij ooit nog aan het WK zal deelnemen.

KIJK. Gerwyn Price zorgt met koptelefoon voor consternatie op het WK

‘Ally Pally’ keek gisteravond vreemd op toen Gerwyn Price plots een koptelefoon bovenhaalde. De Welshman had eerder al eens gezegd iets te willen doen aan het boegeroep van de fans. Nu voegde hij de daad bij het woord.

Het nummer één van de wereld is sowieso een polariserend figuur bij de fans. Je hebt het voor zijn uitbundige vieringen of niet. Met het publiek in het Alexandra Palace lijkt nu definitief iets gebroken, Price gaf de fans een veeg uit de pan op Instagram na zijn uitschakeling.

“Heel erg frustrerend, ik heb me het hele jaar voorbereid op dit toernooi. Ik ben er kapot van dat ik mijn spel niet kan spelen. Ik wens de spelers die in de halve finale overblijven veel succes. Ik weet niet of ik ooit nog deelneem aan het WK darts.”

Volledig scherm Price haalde ook nog eens uit op Instagram. © Instagram

“Nog nooit gezien”

De dartscommentatoren van VTM 2 keken alvast met verbazing naar de actie van Price. “Dit is ongezien. Als er geen muziek wordt afgespeeld, mag het blijkbaar. Maar hiermee stel je jezelf toch bloot aan allerlei commentaren”, aldus Rudy Lanssens (zie video boven). “Voor mij is het ook de eerste keer dat ik dit zie”, pikte Erik Clarys in. “Het ziet er toch raar uit. Het publiek zal hier alleszins nog harder op reageren. Dat hoor je zo.”

Ook Michael van Gerwen gaf er na zijn overwinning tegen Chris Dobey zijn mening over. “Die koptelefoon vind ik nergens voor nodig, maar het is zijn keuze”, aldus ‘MVG’ bij de NOS. “Het hoort er ook een beetje bij. Zo kun je ook de grote jongens van de allergrootsten onderscheiden.”

Dat Price aangaf dat hij mogelijk nooit meer op het WK zal spelen, doet Van Gerwen wel af als kletspraat. “Eigenlijk is het een schande dat we daar tijd aan besteden. Waarom? Omdat er niets van waar is. Hij is gewoon helemaal kapot, omdat hij heeft verloren.”

Opponent Gabriel Clemens was diplomatisch toen hij na zijn zege een vraag kreeg over de koptelefoon. “Ik heb me geconcentreerd op mijn eigen match. Die was goed en that’s it.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AP