WK DARTS. 18-jarige sensatie Greaves verovert harten, maar sneuvelt in eerste ronde - Huybrechts wint eenvoudig en wacht clash met Wright

DartsDe eerste Belgische zege op het WK darts is een feit. Kim Huybrechts kende geen genade met de Zuid-Afrikaan Grant Sampson, en won met een droge 3-0. In de derde ronde treft hij een tegenstander van formaat, want titelverdediger Peter Wright staat daar te wachten. In de avondsessie ontdekte Dimitri Van den Bergh zijn eerste tegenstander. Dat wordt niet Rowby-John Rodriguez, wel Lourence Ilagan na een stunt. Beau Greaves (18), de jongste vrouw ooit op een WK darts, ging dan weer onderuit in de eerste ronde. Herbeleef de tweede dag hieronder.

KIJK. Huybrechts wint eenvoudig van Sampson

Huybrechts start vlekkeloos en moet tegen Wright

In de eerste ronde had de 49-jarige Sampson nog voor de eerste verrassing van het toernooi gezorgd door de Ier Keane Barry met 3-1 uit te schakelen, maar tegen Kim Huybrechts kwam hij er niet aan te pas. Alleen in de eerste set wist hij een leg te winnen (3-1, 3-0, 3-0). Huybrechts wierp een matig gemiddelde van 83,37 per drie darts, maar dat was ruim beter dan de 68,97 van Sampson.

“Het was niet echt wat het moest zijn”, vertelde Huybrechts, die wel een 154 uitgooide. “Ik ben vooral tevreden dat ik na Kertmis mag terugkomen. Tegen Wright zal het een pak beter moeten zijn. Maar ik heb in het verleden al sterk tegen hem gespeeld en heb nog elf dagen om mij voor te bereiden.”

Huybrechts speelt zijn twaalfde WK. Een kwartfinale, bij zijn debuut in 2012, is nog altijd zijn beste resultaat.

KIJK. Huybrechts: “Denk dat dit mijn slechtste tegenstander was”

Beau Greaves, jongste vrouw ooit op WK darts, onderuit in eerste ronde

Dartssensatie Beau Greaves heeft zich niet kunnen onderscheiden op het WK darts. “Beau ‘n’ Arrow”, met haar 18 lentes de jongste vrouwelijke deelnemer in de geschiedenis, bleek in de eerste ronde niet opgewassen tegen William O’Connor (PDC-37). De ervaren Ier versloeg de Engelse tiener met 3-0.

De eerste twee sets kon Greaves goed mee en won ze telkens twee legs, maar in de derde maakte O’Connor het snel af (3-2, 3-2, 3-0). Greaves eindigde met een gemiddelde van 88,34 punten per drie darts, O’Connor deed met 94,26 beter en was ook accurater in het uitwerpen: 39,1 procent tegen 26,7 procent. De hoogste checkout kwam wel op naam van Greaves: een 122 in de eerste leg van de tweede set.

Volledig scherm Beau Greaves. © Photo News

In de vrouwentoernooien was Greaves dit jaar ongenaakbaar. Ze won alle evenementen waaraan ze meedeed, inclusief het wereldkampioenschap. Toen versloeg ze landgenote Kirsty Hutchinson in de finale met 4-0 in sets en werd ze de jongste wereldkampioene darts ooit.

Fallon Sharrock (PDC-143) blijft dus nog even “Queen of the Palace”. Die titel kreeg ze op het WK van 2020 toebedeeld door als eerste vrouw een WK-wedstrijd te winnen, waarna ze ook nog de zestiende finales bereikte. Om even goed te doen moet ze dinsdag eerst voorbij Ricky Evans (PDC-42). Lisa Ashton (PDC-143), die morgen start tegen Ryan Meikle (PDC-48), is de derde vrouw op het WK.

KIJK. Greaves wint niet bij debuut

De andere uitslagen van vrijdag:

Alan Soutar - Mal Cuming: 3-0

Boris Krcmar - Toru Suzuki: 3-0

Adrian Lewis - Daniel Larsson: 3-0

R.J. Rodriguez - Lourence Ilagan: 2-3 (Ilagan is zo morgen de tegenstander van Dimitri Van den Bergh)

Keegan Brown - Florian Hempel: 2-3

Michael Smith - Nathan Rafferty: 3-0

